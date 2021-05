Gaussin, ECT et Bouygues Energies & Services annoncent la signature d'un protocole de coopération

Gaussin, ECT et Bouygues Energies & Services annoncent la signature d'un protocole de coopération









Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — ECT , GAUSSIN et BOUYGUES ENERGIES & SERVICES annoncent la signature d'un protocole de coopération portant sur le développement de solutions de mobilité à hydrogène dans le secteur des travaux publics. Ce protocole prévoit, au cours de sa première phase, qu'ECT confie à BOUYGUES ENERGIES SERVICES le développement d'une station de production et de distribution d'hydrogène renouvelable de 2 MW.

En parallèle, ECT confie à GAUSSIN les études de conception et de réalisation pour s'équiper de 3 types de camions GAUSSIN à hydrogène, destinés à deux types de flux :

Un flux interne (transport sur site) composé d'une dizaine de véhicules 10x4 benne 70 tonnes avec 10h d'autonomie et d'un porteur 10x4 benne en version autonome sans cabine permettant d'embarquer 25% de charge utile supplémentaire

Un flux externe (transport routier à destination du site) composé de plusieurs tracteurs 4x2 44 tonnes avec une autonomie de 500 km.

Les partenaires envisagent les premières mises en service dès 2022.

ECT a pour activité le réaménagement environnemental de sites dégradés, dans un but de reconquête paysagère, écologique, agricole et d'intérêt sociétal. Ces réaménagements sont réalisés dans le cadre d'une économie circulaire du réemploi des terres excavées des chantiers du BTP. Les terres transitent et sont mises en oeuvre par des engins de transport et de chantier.

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES dans le cadre de ce partenariat apporte son expertise pour la production d'hydrogène renouvelable et dans la distribution de ce carburant alternatif pour des besoins industriels existants...