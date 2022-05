Gaussin : du nouveau au Canada

(Boursier.com) — Gaussin , pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, a signé avec CHARBONE HYDROGEN un accord exclusif d'une durée de 20 ans portant sur l'assemblage local et la commercialisation de véhicules APM et ATM zéro émission au Canada. Le contrat inclut un droit d'entrée initial de 10 millions d'euros comprenant tous les coûts, y compris les coûts de développement déjà comptabilisés pour le développement des produits GAUSSIN, des redevances de 5% pour les développements futurs et une exclusivité couvrant le Canada.

En complément de la licence accordée par GAUSSIN à CHARBONE HYDROGEN, les deux sociétés ont décidé de créer une joint-venture afin d'assurer le succès à long terme du partenariat et d'accélérer le déploiement des véhicules GAUSSIN smart et sans émission sur le territoire canadien.

Cet accord renforce l'intérêt de CHARBONE HYDROGEN pour les solutions technologiques utilisant de l'hydrogène vert, fondé sur des énergies renouvelables, avec une nouvelle verticale pour l'achat, l'assemblage et la fourniture d'une gamme de véhicules électriques et à hydrogène sans émission, destinés aux ports maritimes et aux segments logistiques.

Sponsoring du H2 World Tour de GAUSSIN

De plus, CHARBONE HYDROGEN devient un partenaire officiel du GAUSSIN H2 World Tour sur le territoire nord-américain - USA et Canada. CHARBONE HYDROGEN a désormais son logo sur le H2 Racing Truck de GAUSSIN, qui commence à parcourir le Canada avec des arrêts à Vancouver, Calgary, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montréal, Québec, Saint John et Halifax. Le H2 Racing Truck vient de terminer sa tournée américaine, qui a débuté à Baltimore en avril et s'est terminée à Seattle, avec des arrêts dans des villes emblématiques telles que New York, Los Angeles, Las Vegas et San Francisco.

"Ce partenariat est éminemment stratégique pour nous et je suis très fier de l'annoncer aujourd'hui. Nos centrales hydroélectriques existantes et futures, américaines et canadiennes, permettront de produire de l'hydrogène vert à destination des entreprises. Le 'term sheet' signé avec GAUSSIN et la future joint-venture vont nous permettre de proposer des véhicules propres et d'accélérer la transition écologique du secteur de la mobilité. Le marché est très prometteur. La révolution verte est en cours et je suis heureux d'y prendre pleinement part", a déclaré Dave B. GAGNON, PDG de CHARBONE HYDROGEN.