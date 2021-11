Gaussin dévoile le H2 RACING TRUCK

(Boursier.com) — Gaussin , pionnier du transport de marchandises et de personnes, propre et intelligent, dévoile le H2 RACING TRUCK, le camion de course 100% hydrogène et électrique, le plus puissant jamais construit, destiné à courir le Championnat du monde des rallyes-raids avec pour première étape le Dakar 2022 en Arabie Saoudite.

Concentré de haute-technologie conçu pour les environnements extrêmes, le H2 RACING TRUCK aura pour mission de démontrer la performance et la fiabilité de la motorisation hydrogène-électrique développée par Gaussin. Les données et informations relevées durant le Dakar 2022 serviront le développement de la gamme de camions routiers dont le lancement est prévu dès 2022.