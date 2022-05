Gaussin : démonstration réussie lors du 'Sustainable Flight Challenge'

(Boursier.com) — Gaussin annonce le succès de la journée "Sustainable Flight Challenge" organisée par Air France, sous l'égide de l'alliance Skyteam, le 3 mai 2022 à l'aéroport Charles de Gaulle, près de Paris. Gaussin a contribué à cette journée dédiée à un secteur de l'aviation plus propre avec son véhicule APM Full Elec qui permet de déplacer sans émissions de CO2 des marchandises de la zone cargo fret de l'aéroport au pied de l'avion.

La journée "Sustainable Flight Challenge" vise à accélérer la transition énergétique du secteur de l'aviation et des activités aéroportuaires à travers la présentation et l'utilisation en situation des solutions technologiques les plus innovantes. Lors de cette journée spéciale, Gaussin a participé, avec son APM Full Elec, au déplacement de marchandises (palettes cargos, container ULD) au sein de l'aéroport Charles de Gaulle, aux côtés de Transdev, partenaire d'Air France. Ce véhicule électrique, également disponible en version hydrogène, contribue à la décarbonation des activités aéroportuaires.

Les partenaires vont poursuivre leur coopération à la suite de ce test réussi. La direction de Transdev prévoit de venir au siège de Gaussin à Héricourt afin d'échanger sur l'hydrogène et les solutions qu'il est possible de bâtir collectivement.

Rappelons que Gaussin est une entreprise labelisée Crédit Impôt Recherche, ce qui permet à ses clients d'obtenir du CIR sur la partie recherche et développement.

"Gaussin a démontré sa capacité à répondre à la transition énergétique des aéroports avec ses solutions de mobilités lourdes. Nous sommes heureux d'avoir pu travailler aux côtés d'Air France et Transdev, lors de cette journée placée sous le signe de l'innovation et de l'ambition climatique, qui annonce de très belles perspectives", déclare Christophe Gaussin, PDG de Gaussin.