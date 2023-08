Gaussin : décroche après la signature d'un avenant à son emprunt obligataire

(Boursier.com) — En séance, l'action Gaussin décroche de pratiquement 25% à 1,42 euro, après avoir annoncé un financement dilutif complémentaire d'un montant de 10 ME.

Gaussin a signé, le 28 juillet, avec RiverFort Global Opportunities PCC LTD et YA II PN, Ltd. un avenant au contrat conclu le 28 octobre pour un montant global maximal de 30 millions d'euros, en vue de la réalisation d'un emprunt obligataire complémentaire d'un montant total brut de 10 ME portant intérêt au taux de 6% annuel, représentant un montant net de 7.345.932,50 euros. L'opération s'effectue par émission de 10.000.000 obligations simples (non-convertibles en actions) d'une valeur nominale unitaire de 1 euro et l'émission réservée de 7 millions de bons de souscription d'actions (BSA).

L'exercice de la totalité des 7 millions de BSA entraînerait une augmentation du capital social d'un montant de 7 ME de valeur nominale correspondant à l'émission de 7 millions d'actions nouvelles Gaussin, correspondant à un taux de dilution d'environ 15,89% sur la base du capital social de la société à la date de ce jour (37.041.864) et d'environ 12,91% sur une base diluée, auquel s'ajoutera éventuellement le montant des actions à émettre en supplément pour préserver les droits des porteurs des BSA.

Ce financement permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie et permet notamment de financer le carnet de commandes en forte progression.