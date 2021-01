Gaussin : Daniel Hissel intègre le comité scientifique et stratégique Orizon

Gaussin : Daniel Hissel intègre le comité scientifique et stratégique Orizon









Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin annonce la nomination de Daniel Hissel, universitaire de renom et lauréat de la médaille de l'innovation du CNRS dans le domaine de l'hydrogène-énergie, au sein de son comité scientifique et stratégique Orizon.

Les principales activités de recherche de Daniel Hissel concernent l'augmentation de l'efficience énergétique et de la durabilité des systèmes hydrogène-énergie. Il a publié plus de 500 articles et communications scientifiques dans des journaux internationaux et/ou des conférences internationales. Avant de recevoir en 2020 la Médaille de l'Innovation du CNRS pour ses travaux ayant conduit à des innovations marquantes dans le domaine de l'hydrogène-énergie, il a obtenu en 2017 la Médaille Blondel pour ses travaux en vue de l'industrialisation des systèmes pile à combustible.

Cette nomination d'une personnalité à l'expertise reconnue est destinée à accompagner le Groupe dans sa montée en puissance.