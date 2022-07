Gaussin crée une filiale spécialisée dans l'électrique et l'hydrogène au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Gaussin crée une filiale au Royaume-Uni, dont le siège sera à Wickford, dans l'Essex.

Gaussin UK Ltd. sera en charge du déploiement des gammes de véhicules électriques et à hydrogène Gaussin auprès des grands acteurs de la logistique, de la distribution et du transport outre-Manche. Une stratégie qui passera en particulier par l'octroi de licences à des partenaires locaux.

Gaussin explique que le gouvernement britannique a récemment lancé des initiatives visant à fournir des incitations financières pour les camions électriques sous la forme de subventions et d'allégements fiscaux. Le renforcement de la réglementation sur les émissions et la baisse du prix des batteries offrent des opportunités de croissance pour des entreprises comme Gaussin, en rendant l'investissement pour l'achat de camions électriques plus attrayant par rapport à l'achat de camions diesel. Compte tenu de l'importance accrue accordée aux transports propres, le Royaume-Uni est un pôle d'expansion logique pour Gaussin, afin de soutenir les opportunités stratégiques avec les principaux acteurs du secteur de la logistique.