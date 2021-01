Gaussin : crée une filiale Asie-Pacifique

Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin crée une filiale Asie-Pacifique dont le siège sera à Singapour. Présidée par William Lee, cette nouvelle entité sera en charge du déploiement des gammes de véhicules électriques et à hydrogène Gaussin à travers les pays de la région : Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Nouvelle Zélande et les pays de l'ASEAN. Cette stratégie passera en particulier par l'octroi de licences à des partenaires locaux.

Gaussin affirme ainsi son ambition de devenir un acteur-clef de l'écosystème de mobilité verte pour les personnes et les marchandises sur l'ensemble du continent asiatique, où la Chine est notamment le premier marché mondial des véhicules de transport et de logistique.

Cette entité sera présidée par William Lee, qui est diplômé de l'Université du Texas et d'un MBA de l'Université Golden Gate à San Francisco. William Lee est de nationalité singapourienne, et dispose de compétences reconnues en matière de développement commercial et de marketing, ainsi qu'en matière de gestion de la qualité et d'ingénierie. Son expérience lui a permis de construire un excellent réseau, qu'il pourra déployer en vue de développer l'activité Camions de Gaussin et d'accélérer les ventes et l'activité de licences du Groupe.

Cette nomination intervient dans une région Asie Pacifique très dynamique pour le Groupe. Gaussin a déjà expédié en ce début d'année 7 tracteurs portuaires APM Full Elec et livré 7 remorques portuaires TT à l'opérateur portuaire Néo-Zélandais CentrePort basé à Wellington.