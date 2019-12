Gaussin : contrat en Russie

Gaussin : contrat en Russie









Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — La société Gaussin a annoncé la signature d'un contrat avec le Port Bronka en Russie pour la fourniture de véhicules électriques autonomes, AIV Full Elec 70 tonnes. Ce port ultra moderne ouvert en 2015 est situé sur la côte Baltique, à 40 km de Saint-Pétersbourg, et dispose d'une capacité de 25 millions de tonnes de fret par an.

Grâce aux véhicules Gaussin, le Port Bronka vise à accroître le rendement de la gestion de ses flux containérisés, tout en se dotant d'une solution 100% électrique répondant aux exigences du développement durable.

Le contrat, dont les termes financiers n'ont pas été divulgués, a été signé lors du Conseil économique, financier, industriel et commercial (CEFIC) franco-russe qui s'est tenu à Moscou le 10 décembre 2019, en présence du ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et son homologue russe, Maxime Orechkine.