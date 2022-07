Gaussin confirme ses ambitions 2022

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Gaussin publie un chiffre d'affaires consolidé de 26,5 millions d'euros (20,4 ME un an plus tôt). Après une hausse de 30% de ses revenus en 2021, Gaussin a enregistré une forte progression de +29% de son activité au 1er semestre 2022.

Le groupe a bénéficié de l'excellente performance de l'ensemble de la gamme zéro émission.

La branche portuaire a plus que doublé son activité par rapport au 1er semestre 2021 avec, notamment, la livraison de l'essentiel de la commande de 36 APM 75T HE au port d'Abidjan en Côte d'Ivoire, filiale des groupes Maersk et Bolloré Ports, et qui sera le premier port zéro émissions de cette envergure en Afrique.

L'activité logistique ressort également en hausse à +12% grâce au succès de l'ATM Full Elec, qui a franchi au cours du semestre le cap symbolique du million de kilomètres parcourus depuis son lancement il y a cinq ans. Il équipe désormais plus de 40 grandes enseignes de la logistique et de la distribution en France. Et le distributeur Blyyd a commencé à le vendre dans les pays européens voisins. Le business model de licences poursuit son déploiement avec la signature en mai d'un Term Sheet avec Charbone Hydrogene pour une nouvelle licence exclusive couvrant le Canada.

Enfin, si le chiffre d'affaires de Metalliance s'affiche en légère baisse, la hausse de +25% de son carnet de commande au cours de la période est "riche de promesse pour l'avenir".

Le carnet de commandes de Gaussin s'établit à 74,8 ME au 30 juin, un niveau élevé malgré une légère baisse par rapport à la fin 2021 où il était de 77,1 ME. Cette évolution s'explique principalement par la livraison de l'importante commande d'APM 75T HE au port d'Abidjan. Le niveau actuel du carnet de commandes permet une bonne visibilité quant à la croissance future.

Les bons résultats du 1er semestre 2022 permettent à Gaussin de confirmer son objectif annoncé en début d'année d'un chiffre d'affaires de 75 ME pour l'exercice entier. Le groupe est engagé dans une dynamique de croissance de l'activité et de la rentabilité qui devrait s'accélérer au cours des mois qui viennent.