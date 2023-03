Gaussin conclut un emprunt obligataire de 5 ME de nominal

(Boursier.com) — Gaussin annonce avoir signé, le 28 octobre 2022, avec RiverFort Global Opportunities PCC LTD et YA II PN, Ltd. un contrat pour un emprunt obligataire d'un montant nominal total de 5 millions d'euros de valeur nominale. Il sera réalisé par l'émission de 500 obligations simples (non-convertibles en actions) d'une valeur nominale unitaire de 10 kE, et l'émission réservée limitée à 1.250.000 bons de souscription d'actions (BSA).

Cet emprunt porte intérêt au taux de 3% annuel.

Chaque BSA donnera droit à 1 action Gaussin. Le prix de souscription des BSA, s'élevant à 0,30 euro par BSA, soit une souscription totale de 375 kE a été libéré par versement en espèces.

Le prix d'exercice des BSA est égal à la moyenne des cours de clôture de l'action Gaussin enregistrée au cours des 20 séances de bourse précédant leur date d'exercice, moins une décote de 15%, arrondi au millième le plus proche.

Les BSA arriveront à expiration le 30 septembre 2026.

Gaussin indique que l'exercice de la totalité des 1.250.000 BSA entraînerait une augmentation du capital social d'un montant de 1,25 million d'euros correspondant à l'émission maximum de 1.250.000 actions nouvelles de la société Gaussin. Elle correspondrait à un taux de dilution maximum d'environ 4,24% sur la base du capital social de la société à la date de ce jour (28.210.122 euros), auquel s'ajoutera éventuellement le montant des actions à émettre en supplément pour préserver, conformément à la loi, les droits des porteurs des BSA.

En cas d'exercice de la totalité des BSA, sur la base du capital social à ce jour, le capital social de Gaussin serait porté de 28.210.122 euros à 29.460.122 euros, divisé en 29.460.122 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

La participation d'un actionnaire possédant 1% du capital avant opération serait réduite à 0,956% du capital après l'émission des 1.250.000 actions nouvelles.