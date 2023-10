Gaussin conclut un accord visant à renforcer le rapprochement stratégique avec CSG

(Boursier.com) — Gaussin a signé un accord visant à renforcer le rapprochement stratégique entamé avec Czechoslovak Group (CSG) au travers de la société Tablon SA, société d'investissement de CSG, dans le but de renforcer la position de Gaussin sur le marché mondial.

Ce rapprochement, lancé en mars par une première prise de participation dans le capital de Gaussin, permettra au groupe de consolider sa présence, d'élargir sa gamme de produits/services, et de réaliser une croissance significative. Ce rapprochement offre également à Gaussin la possibilité de bénéficier d'un nouvel apport financier de la part de CSG, tout en ouvrant la perspective pour ce dernier d'accroître sa participation au sein du capital de la société.

Un premier financement compris entre 15 millions d'euros et 25 ME sera mis en place au niveau de la filiale américaine du groupe Gaussin, la société Gaussin North America.

Nouveau Conseil d'administration

Il sera proposé la nomination de 6 administrateurs qui viendront compléter le Conseil d'administration.

Cette nouvelle composition du Conseil sera également accompagnée par la nomination de Dmytro Khoruzhyi en qualité de Directeur Général Délégué aux côtés de Christophe Gaussin.

Ces derniers joueront un rôle essentiel dans la gestion de cette transition et dans la réalisation des objectifs communs. Ces professionnels apporteront leur expertise et leur expérience diversifiée pour soutenir la vision du groupe Gaussin.

Une Assemblée générale sera convoquée prochainement en vue de voter sur la nomination de ces administrateurs complémentaires et sur certaines modalités du financement apporté par CSG, notamment sur une faculté de conversion du financement en actions de la société Gaussin SA à un prix de conversion égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture de l'action, enregistrée au cours des 20 dernières séances de bourse, moins une décote de 20%, sans que ce prix ne puisse être inférieur à un euro.

Rappelons que Czechoslovak Group est un conglomérat tchèque très diversifié qui se spécialise dans une série d'industries telles que l'ingénierie, l'automobile, le rail, l'aviation et la défense. Avec plus de 10.000 employés et 30 sociétés, Czechoslovak Group est un acteur important sur le marché mondial. Le portefeuille de production du groupe est varié, allant des montres-bracelets aux freins de chemin de fer, en passant par les camions, les systèmes radar et les systèmes de navigation pour les industries civiles et militaires.