Gaussin : complément d'information de la part de la direction

(Boursier.com) — A la suite de la publication des résultats semestriels 2022 le 31 octobre, Gaussin souhaite compléter l'état de l'opinion des commissaires aux comptes :

"Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et méthodes comptables français, le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué, par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2022, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 3.1 " Risque de liquidité et critères de continuité d'exploitation " de l'annexe des comptes consolidés semestriels qui expose les éléments sous-tendant l'application du principe de continuité d'exploitation".

Publiée dans les comptes consolidés semestriels sur le site de la société, la note 3.1 est ainsi formulée :

"Le groupe a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité en réalisant des prévisions de trésorerie pour les 12 prochains mois.

Le groupe devra vraisemblablement faire appel à de nouveaux financements externes afin de poursuivre les investissements nécessaires à la finalisation des technologies en cours de développement et de pouvoir honorer son carnet de commandes du fait de l'augmentation de son besoin en fonds de roulement.

Les comptes du Groupe sont ainsi présentés selon le principe de la continuité d'exploitation.

Dans l'éventualité où de nouveaux financements ne seraient pas réalisés dans les 12 mois, le principe retenu pour l'établissement des comptes, basé sur la continuité d'exploitation, pourrait s'avérer inapproprié."

Le groupe précise qu'il privilégie un mode de financement équilibré entre emprunts bancaires, emprunts obligataires simples non convertibles en actions, crédit fournisseurs, mobilisation des créances clients, et augmentation de capital, afin d'accompagner sa croissance.