Gaussin commence ses livraisons de tracteurs logistiques 'Full Elec' à Amazon

(Boursier.com) — Gaussin NA, filiale à 100 % de Gaussin, annonce le début des livraisons de sa commande de 329 tracteurs logistiques Gaussin ATM 38T "Full Elec" à Amazon.

Le premier véhicule du lot initial de tracteurs logistiques électriques de série répondant aux spécifications américaines est arrivé sur le site d'Amazon, le 6 juillet.

Les tracteurs logistiques Full Elec seront initialement produits dans l'usine française de Gaussin à Saint-Vallier, qui a actuellement une capacité de production de 2.400 tracteurs électriques par an. Gaussin NA fait également des avancées en vue d'une production locale avec le projet d'inaugurer une nouvelle usine d'assemblage aux États-Unis en 2024, rationalisant ainsi le processus de livraison des clients et partenaires nord-américains. Gaussin devrait passer à une production locale complète d'ici 3 ans avec un partenaire industriel et commercial.

Suite à la commande de 329 tracteurs logistiques électriques, Gaussin considère qu'il s'agit d'une étape importante pour la croissance du chiffre d'affaires et l'expansion mondiale du Groupe.