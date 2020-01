Gaussin : commande de 22 tracteurs portuaires

(Boursier.com) — Gaussin a annoncé une commande ferme de 22 tracteurs portuaires type APM 75T HE (modèles pour climats chauds) avec une option pour 30 de plus, de la part de QTerminals, l'opérateur de la phase 1 du port de Hamad au Qatar, pour son nouveau terminal pour conteneurs numéro 2 (CT2). QTerminals est une société d'exploitation de terminaux portuaires établie conjointement par Mwani Qatar (51% des parts) et Milaha (49% des parts) pour fournir des services de livraison de conteneurs, de marchandises générales, de matériel roulant et de bétail ainsi que d'approvisionnement de plateformes en mer dans le cadre de l'exploitation de la phase 1 du port de Hamad, la porte d'accès du Qatar au commerce mondial. QTerminals est l'entreprise responsable du développement des importations et exportations du Qatar et de ses flux commerciaux maritimes pour stimuler la croissance économique locale et régionale. En novembre 2018, QTerminals a obtenu en concession du ministère des Transports et des Communications du Qatar le marché de la conception, du développement et de l'exploitation de la phase 2 du port de Hamad : le terminal pour conteneurs numéro 2 ou 'CT2'.

Le CT2 sera équipé de portiques sur pneus (RTG) hybrides et de grues de transbordement navire-quai électriques pour le levage des conteneurs, ainsi que de tracteurs électriques Gaussin pour le transport horizontal de conteneurs. En choisissant les tracteurs 100% électriques de Gaussin, QTerminals démontre son engagement à respecter l'environnement. Le tracteur portuaire APM 75T de Gaussin contribuera ainsi à décarboniser totalement le terminal à conteneurs numéro 2 du port de Hamad. L'APM 75T HE est un tracteur 100% électrique pour terminaux portuaires spécialement conçu pour le transport de conteneurs dans les climats chauds. Il est équipé de batteries LMP Lithium-Métal Polymère - une technologie entièrement à l'état solide, insensible aux variations de température entre -20 et 160 degrés - conçues et produites par Blue Solutions.