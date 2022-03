Gaussin : Christophe Gaussin "Personnalité hydrogène de l'année"

(Boursier.com) — Gaussin , pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, dévoile sa vision stratégique et ses objectifs pour 2022 à l'occasion des Hydrogénies - Trophées de l'hydrogène, qui ont sacré Christophe Gaussin "Personnalité hydrogène de l'année" lors d'une cérémonie organisée à l'Assemblée nationale le 15 mars 2022.

Fort de son avance technologique et des projets en cours, le Groupe annonce viser un chiffre d'affaires consolidé de 75 ME cette année, en hausse de 42%, puis de 100 ME en 2023.