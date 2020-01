Gaussin : chiffre d'affaires et revenus de licences 2019 à 18,8 ME

(Boursier.com) — Gaussin publie son chiffre d'affaires et ses revenus de licences pour l'exercice 20191. Le groupe a réalisé un CA consolidé de 7,3 ME au cours de 2019 (+106%) et a facturé 11,5 ME de produits de licences, composés principalement de droits d'entrée à la technologie. Le total des produits de l'activité s'élève ainsi à 18,8 ME en 2019, contre 4 ME en 2018, soit des revenus multipliés par 4,7 en 2019.

Le carnet de commandes était de 17,6 ME au 31 décembre 2019 contre 6,4 ME au 31 décembre 2018.

Projet de rachat d'un bloc majoritaire de la société Metalliance

Le groupe poursuit ses négociations exclusives pour le rachat d'un bloc majoritaire d'actions qui porterait sa participation dans Metalliance à plus de 95%. A l'issue de cette acquisition, qui est subordonnée aux approbations légales, réglementaires, juridiques et financières usuelles, l'activité de Metalliance serait consolidée au sein du groupe Gaussin qui réaliserait environ 50 ME de chiffre d'affaires en 2020, hors activité de vente de licences et revenus de royalties, et compterait près de 200 employés.

Perspectives commerciales

Gaussin a développé ces dernières années une nouvelle gamme de véhicules et logiciels destinés à 4 secteurs d'activité en pleine croissance : les secteurs portuaire, aéroportuaire, les centres logistiques et les villes intelligentes "smart cities".

Les différentes technologies développées, brevetées et reconnues suscitent un intérêt grandissant chez les grands acteurs de chacun de ces secteurs et Gaussin participe actuellement à différents appels d'offre internationaux.

La baisse du coût de revient des batteries, combinée à une prise de conscience mondiale de l'importance d'adopter à court terme des actions concrètes pour diminuer les émissions de CO2, positionne Gaussin dans une période favorable à un développement rapide des ventes.

L'automatisation des flux pour améliorer la sécurité et garantir une productivité est également un enjeu majeur au sein des différents secteurs d'activité de Gaussin, impactés par l'expansion du e-commerce.

L'objectif de Gaussin est de changer de dimension dès 2020 en développant rapidement les ventes à l'international par :

l'accompagnement des "Key Account" sur l'ensemble de leurs sites dans le monde,

les 6 partenariats susvisées signés en 2019 et d'autres en cours de négociations.

la poursuite du modèle des ventes de licences de différents véhicules et logiciels à très fort potentiels sur différents territoires internationaux,

le développement de nouveaux canaux de distribution,

une nouvelle communication commerciale dès le 1er trimestre 2020 avec la mise en place de nouveaux outils destinés à accroitre la notoriété des solutions GAUSSIN à l'international.

Enfin, Gaussin à l'ambition de finaliser en 2020 la création du "Consortium Hydrogène" avec des partenaires et clients internationaux permettant de financier les projets de Recherche et Développement de la version "hydrogène" de ses véhicules logistique et portuaire.