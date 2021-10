Gaussin : bien disposé après les annonces

(Boursier.com) — Gaussin grimpe de 2,8% à 6,44 euros, alors que le groupe de transport de marchandises "propre et intelligent", et HRS (-1,7% à 31,45 euros), concepteur et fabricant européen de stations de ravitaillement en hydrogène, ont annoncé la signature d'un "term-sheet" visant la mise en oeuvre d'un partenariat exclusif sur le territoire des Etats membres de l'Union Européenne pour la fourniture de 36 stations hydrogène HRS entre 2021 et 2026, destinées à accompagner le déploiement de solutions de mobilité hydrogène clé en main de Gaussin, pour les applications on-road et off-road.

A l'occasion de cette opération, HRS s'est engagée à souscrire à une augmentation de capital de Gaussin pour un montant de 7 ME en numéraire au prix unitaire de souscription des actions nouvelles de 6,20 euros.

En détail, ce partenariat vise la mise en place d'une solution clé en main commercialisée par Gaussin, comprenant des véhicules zero-emission aux multiples usages (aéroportuaires, logistiques, portuaires, Smart Cities, routières) issus des innovations technologiques de son centre de recherche et développement, et la station de ravitaillement hydrogène HRS de dernière génération. Les stations seront fabriquées sur le site de HRS dans la Métropole Grenobloise.

"L'accord définitif et l'augmentation de capital devraient intervenir dans les prochaines semaines" souligne Portzamparc qui explique que cette commande (36 stations) s'ajoute au partenariat avec Engie portant sur le développement conjoint de 15 projets entre 2021 et 2025, au carnet de commandes de 10,7 ME fin juin (9 stations, 8,3 ME déjà facturés 2,4 ME seront enregistrés sur l'exercice en cours) et à un pipeline bien garni... "Les stations en sélection ou négociation finale représentent un CA potentiel de 23 ME avec des livraisons sur la période 2021-2025. Le management se considère bien placé pour gagner la majorité de ces unités. Des appels à projets représentent un CA potentiel de plus de 101 ME. La visibilité sur la guidance de la société des 100 stations installées au 30/06/2025 augmente ainsi considérablement" poursuit l'analyste dont l'objectif de cours sur HRS est ajusté de 31,8 à 35,6 euros.