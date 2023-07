Gaussin : belle commande japonaise

(Boursier.com) — La co-entreprise de Gaussin et Macnica Inc, Gaussin-Macnica-Mobility, a reçu une commande de 7 navettes de la part de Macnica en vue de leur vente à des opérateurs et des municipalités japonais, tandis que 5 autres navettes sont également prévues cette année.

Gaussin-Macnica-Mobility est dédiée à la mobilité autonome et zéro émission pour le transport de personnes et de marchandises. Cette coentreprise, détenue à 51% par Gaussin et à 49% par Macnica, est basée en France et a récemment repris les actifs de Navya, le leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome.

Cette commande fait suite au lancement par le ministère japonais du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, le 26 mai, d'un appel public aux gouvernements locaux pour la mise en oeuvre de projets de solutions de mobilité autonome L4 sur 50 sites au Japon d'ici 2025, en utilisant le FY2022 "Regional Public Transportation Securement, Maintenance and Improvement Project Expense Subsidy" (subvention des dépenses des projets de sécurisation, d'entretien et d'amélioration des transports publics régionaux). Macnica, en tant que distributeur officiel des solutions de mobilité autonomes de Gaussin-Macnica-Mobility (GMM) au Japon, a commandé à Gaussin-Macnica-Mobility (GMM) 7 navettes ARMA qui seront vendues à deux grands opérateurs japonais et des municipalités avec une prévision de 5 navettes supplémentaires en 2023.

Macnica vise 3 objectifs sur les différents projets lancés et financés par le gouvernement japonais. Le premier est de continuer à conquérir et à innover sur le marché asiatique de la mobilité autonome. Le second est de répondre au besoin de sécurité du public face à l'augmentation du nombre d'accidents de la route causés par les erreurs de conduite de conducteurs âgés. Enfin, répondre à la baisse de la population dans certaines régions et au manque de solutions de transport nécessaires au déplacement des personnes pour l'accès aux soins, l'emploi et la vie quotidienne.

"Ce contrat pour 7 navettes autonomes ARMA, avec une prévision de 5 supplémentaires, est la plus grosse commande reçue dans l'histoire de Navya. Ce succès est pour Gaussin-Macnica-Mobility la démonstration de la dynamique de reprise de notre entreprise. Deux mois après l'acquisition des actifs de Navya par Gaussin-Macnica-Mobility, cette opération renforce la confiance de nos équipes et je suis fier de leurs réalisations. C'est une première étape prometteuse dans notre feuille de route", déclare Jean-Claude Bailly, Directeur Général de Gaussin-Macnica-Mobility.