Gaussin : augmentation de capital de 4 millions d'euros

(Boursier.com) — Gaussin annonce une augmentation de capital, par voie de placement privé réalisé auprès d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de personnes dénommées pour un montant brut total de 4.000.004,44 euros. L'opération "permet d'augmenter les fonds propres de l'entreprise tout en renforçant sa trésorerie". Elle représente environ 3,13% du capital social de Gaussin avant l'augmentation de capital soit un taux de dilution global de 3,04%.

L'augmentation de capital se réalise en deux tranches. L'intégralité des souscriptions de la première tranche a été reçue, soit un montant de 3.347.549,40 euros (prime d'émission comprise) correspondant à l'émission de 716.820 actions nouvelles. La deuxième tranche, de 652.455,04 euros (prime d'émission comprise), correspond à l'émission de 139.712 actions nouvelles, a été souscrite et sera libérée lundi 10 octobre. À l'issue de cette opération, le capital social sera porté de 27.353.590 euros à 28.210.122 euros, divisé en 28.210.122 actions de 1 euro de valeur nominale chacune. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0013495298, ALGAU). Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et confèreront les mêmes droits que les actions existantes en circulation.