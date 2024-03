Gaussin : apport de 10 kE au contrat de liquidité

(Boursier.com) — Gaussin a procédé, le 7 mars, à un apport complémentaire en espèces de 10 kE au contrat de liquidité confié à Invest Securities. Cet apport a pour but de rééquilibrer les moyens cash et titres du compte de liquidité, et vise à assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché.

A la date du 7 mars 2024 après-clôture du marché et après apport du montant en numéraire au contrat de liquidité de 10 kE, les moyens disponibles sont de 30.426 titres et 10.333,28 euros en espèces.