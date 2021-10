(Boursier.com) — Cette 3ème commande de Bolloré Ports, qui s'inscrit dans son processus inédit Green terminal pour la labellisation environnementale de ses 18 terminaux à conteneurs et ro-ro, confirme le succès du partenariat avec Gaussin. Elle inclut la fourniture de 4 POWERPACK HE et une station multi-charge 6X4.

Gaussin annonce une nouvelle commande de Bolloré Ports pour 2 tracteurs portuaires électriques APM 75T HE, 4 POWERPACK HE et une station multi-charge 6X4 pour le terminal portuaire de Freetown en Sierra Leone (Afrique de l'Ouest).

Il s'agit de la troisième commande de Bolloré Ports, qui confirme le succès du partenariat entre les deux groupes. Cette nouvelle commande s'inscrit pleinement dans la stratégie de Bolloré Ports de décarboner progressivement le transport de conteneurs et de véhicules roulants dans ses 18 terminaux portuaires.

Succès du partenariat entre Gaussin et Bolloré Ports

L'APM 75T HE est l'aboutissement d'une mise en synergie des expertises de Gaussin dans la production de véhicules de manutention, de Blue Solutions dans la production de batteries électriques et de Bolloré Ports dans la logistique portuaire.

Ce partenariat innovant entre entreprises françaises et européennes a permis le développement de solutions logistiques électriques éco-responsables et idéales pour les environnements extrêmes (tropicaux et désertiques) où la chaleur altère les composants sensibles, notamment les batteries. L'APM HE est en effet la première solution de transport de conteneurs conçue spécifiquement pour les pays chauds, grâce à sa technologie unique de batterie à l'état solide, insensible aux variations de températures extérieures de -20oC à +60oC.

Conçu sur la base d'une plateforme modulaire et versatile, l'APM est le seul véhicule électrique portuaire du marché capable d'opérer sans interruption grâce à son système breveté de "battery swap" qui permet le changement de batteries simplement en quelques minutes.

Ce modèle "FULL ELEC" présente bien d'autres avantages. Il permet non seulement de réaliser d'importantes économies d'énergies et de contribuer à une logistique portuaire totalement décarbonée, mais aussi de réduire les coûts de maintenance. En mettant notamment un terme à la pollution sonore des véhicules traditionnels, le modèle " FULL ELEC " renforce la productivité, la sécurité et le confort de conduite.