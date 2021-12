Gaussin annonce un partenariat pour tester le premier tracteur de manutention lourde à hydrogène

(Boursier.com) — Gaussin , pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, et le Terminal du Grand Ouest (TGO), concessionnaire et opérateur unique du Terminal à Marchandises Diverses et Conteneurs (TMDC) basé à Montoir-de-Bretagne près de Saint-Nazaire, annoncent un partenariat pour tester le premier tracteur de manutention lourde à hydrogène.

Ces essais grandeur nature auront lieu sur le terminal à conteneurs de Montoir au printemps 2022.

L'APM H2 75T de GAUSSIN, bientôt testé (printemps 2022) sur le terminal à conteneurs de Montoir

Ce partenariat s'inscrit dans l'action pilotée par le réseau d'entreprises NEOPOLIA, qui rassemble 240 industriels de la région Pays de la Loire, dont TGO. NEOPOLIA vise à tester en conditions réelles un tracteur portuaire hydrogène, servant au transport de conteneurs, tandis que TGO a mis en place une politique environnementale forte et souhaite continuer sa démarche en étudiant les alternatives au GNR (Gazole non routier).