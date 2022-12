Gaussin : Amazon commande 329 tracteurs de parc électriques

(Boursier.com) — Gaussin NA, filiale à 100% de Gaussin annonce une commande de 329 tracteurs de parc Gaussin ATM 38T "Full Elec" de la part d'Amazon, qui inclut la commande de tracteurs de parc Gaussin ATM 38T "Full Elec" mentionnée dans le communiqué des résultats financiers de Gaussin du 31 octobre 2022.

Les tracteurs de parc électriques seront utilisés sur les sites américains d'Amazon.

L'accord avec Amazon prévoit la livraison des tracteurs de parc électriques sur les sites Amazon aux Etats-Unis à partir de 2023. Ils seront fabriqués dans l'usine de Gaussin en France, qui a actuellement la capacité de produire 2.400 tracteurs de parc électriques par an.

La commande est soumise à certaines modalités contractuelles, et notamment le fait qu'elle est annulable sans pénalité pendant une période déterminée avant la date de livraison prévue de chaque tracteur.

Gaussin NA prévoit également d'ouvrir une unité de fabrication aux Etats-Unis en 2023 pour commencer la transition vers la production locale des véhicules.

Ces commandes représentent une étape en vue de l'expansion de l'empreinte commerciale et de production de Gaussin en Amérique du Nord. Elles font suite à de précédentes commandes de Plug Power et à une série de partenariats stratégiques et d'accords commerciaux conclus ces derniers mois avec d'autres entreprises nord-américaines, première étape d'un déploiement à grande échelle outre-Atlantique.

GAUSSIN NA a tiré parti des récentes initiatives du gouvernement fédéral et des États américains visant à fournir des incitations financières pour les camions électriques sous la forme de subventions et d'allégements fiscaux, ainsi que du durcissement de la réglementation sur les émissions de CO2 et de la baisse du prix des batteries. Ces évolutions offrent des opportunités de croissance pour les entreprises comme Gaussin, en rendant l'investissement financier nécessaire pour acheter des véhicules électriques plus attractif par rapport aux équipements diesel.

Amazon actionnaire à 20% d'ici 10 ans ?

Sous réserve de l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée en 2023, Amazon recevra gratuitement des bons de souscription d'actions représentant, à la date de signature de l'accord d'émission de ces bons, un maximum de 20% des actions émises par Gaussin sur une base entièrement diluée (post-émission des actions souscrites sur exercice des bons de souscription d'actions).

Chaque bon de souscription donnera le droit à la souscription d'une action Gaussin, sous réserve d'ajustements anti-dilution.

Les bons de souscription d'actions, qui ne constituent pas un investissement direct ou une acquisition d'actions Gaussin par Amazon, auront une durée de vie de 10 ans à compter de la date de leur émission après l'approbation des actionnaires et seront exerçables par trois tranches successives en fonction des paiements effectués par Amazon à Gaussin au titre des commandes pendant cette durée, avec la possibilité d'exercer l'intégralité des bons de souscription d'actions si les paiements atteignent 500 millions de dollars ou en cas de changement de contrôle de Gaussin.

Le prix d'exercice pour les bons de souscription d'actions représentant les 15% initiaux sera de 4,04 euros, et le prix d'exercice pour les 5% restants sera déterminé à la date à laquelle les paiements réalisés par Amazon.