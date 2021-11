Gaussin acquiert une licence mondiale pour Cit-e auprès de Bluebus

(Boursier.com) — Gaussin acquiert une licence mondiale (hors France) auprès de Bluebus, filiale du Groupe Bolloré, pour son bus 6-mètres LMP IT2-22 passagers. Le véhicule, qui sera rebaptisé Cit-e, sera fabriqué par le réseau actuel et futur de licenciés de Gaussin.

Valable pour une durée de 20 ans, la licence permettra à Gaussin de faire bénéficier son réseau de licenciés de ce modèle unique afin de pénétrer leurs marchés locaux, avec un accent particulier sur le Moyen-Orient, où la demande et l'adoption de systèmes de mobilité intelligents et propres sont en forte croissance.

Cit-e est une solution de transport pour les applications de transport en milieu fermé ou publique du 1er et dernier kilomètre axée sur la sécurité, la performance et le respect de l'environnement. Commercialisé majoritairement en France depuis 2010, il est aujourd'hui en opération dans plus de 60 villes. D'une capacité de 22 personnes, Cit-e embarque 90 kW/h de batteries et peut rouler jusqu'à 50 km/h. Cit-e est équipé de batteries LMP de Blue Solutions, la filiale du Groupe Bolloré spécialisée dans les batteries. Produites par Blue Solutions dans ses usines en France et au Canada, les batteries LMP sont le résultat d'une technologie lithium métal " tout solide " unique au monde qui leur confère à la fois un niveau très élevé de sécurité, sans emballement thermique, mais aussi la capacité de supporter des températures extérieures jusqu'à 65oc sans refroidissement. Leur composition, exempte de cobalt et de nickel, garantit une indépendance de la technologie vis-à-vis de matériaux de plus en plus critiqués sur le plan sociétal et environnemental. En fin de vie, tous les composants seront recyclés ou valorisés. Cit-e affiche un avantage compétitif important sur les OPEX (coûts d'exploitation) grâce aux gains de consommation liés à l'absence de système de refroidissement des batteries LMP(R), à la grande capacité de ces dernières et sa capacité de 22 passagers. Le coût du passager au km est particulièrement faible.