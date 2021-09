Gaussin accorde une licence exclusive à Nexport pour sa gamme de véhicules logistiques électriques et hydrogène

(Boursier.com) — Gaussin annonce la signature d'une licence exclusive pour 20 ans avec NEXPORT Zero Emission Transport pour assembler et fournir localement des véhicules zéro émission en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'accord inclut un versement initial de 10 millions d'euros.

Le partenariat renforce les capacités de Nexport et lui confère une position unique pour l'achat, l'assemblage et la fourniture d'une gamme de véhicules à émission zéro. Il s'agit d'un portefeuille de véhicules à émission zéro, de transporteurs et de ravitailleurs pour aéroports, de bus électriques, de générateurs à hydrogène et d'une gamme d'autres véhicules.

Prochains rendez-vous avec le Monaco Yacht Show du 22 au 25 septembre à Monaco.