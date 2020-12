Gaussin : accord stratégique avec Robotic Research

Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — Gaussin et Robotic Research, un leader mondial dans la fourniture de technologies autonomes, annoncent un accord stratégique pour collaborer à la fourniture de solutions de véhicules autonomes avec la technologie AD Kit de Robotic Research aux opérations de flottes dans leurs secteurs cibles respectifs.

Gaussin peut s'appuyer sur la technologie éprouvée de Robotic Research, leader du secteur, basée sur l'intelligence artificielle, associée à sa vaste expérience dans la fourniture d'applications de conduite autonome pour des clients de la communauté de la défense et du renseignement, y compris le ministère américain de la défense.

Le groupe français a développé une gamme complète de véhicules lourds à batterie électrique et à pile à combustible pour ses principaux segments de transport cibles, à savoir les centres logistiques, les ports, les aéroports et les villes intelligentes. Robotic Research concevra, développera, produira et fournira à Gaussin les systèmes de conduite autonome AutoDrive de Robotic Research, le système de navigation RR-N-140, les modules de perception, de détection et d'évitement d'obstacles PerCV et la station de base Beacon V2I RTK ("AutoDrive Stack"). L'AutoDrive Stack sera intégré aux véhicules autonomes de Gaussin.

La solution combinée présente d'ores et déjà un intérêt pour l'automatisation des chantiers logistiques, où les véhicules à conduite autonome ont la capacité d'améliorer les processus de transport de marchandises et de manutention des remorques afin d'accroître l'efficacité globale. Les véhicules autonomes peuvent également accroître considérablement la sécurité des processus de transport et de chargement.

Cet accord stratégique est une nouvelle étape pour la présence de Gaussin en Amérique du Nord après la récente signature d'un partenariat avec le géant canadien des technologies de la mobilité Magna et le fournisseur américain Plug Power, leader dans le domaine de l'hydrogène propre et des solutions de piles à combustible à émission zéro. Les marchés européens sont également une cible clé de cet accord.