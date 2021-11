Gaussin : accord de production et de licence de 20 ans avec Nexport

(Boursier.com) — Gaussin a conclu un accord exclusif de production et de licence de 20 ans avec Nexport Pty Ltd (Nexport), producteur et fournisseur australien de véhicules électriques. Ce contrat fait suite à la signature de l'accord des modalités en septembre 2021.

L'accord de joint-venture et de licence, d'une durée de 20 ans, prévoit l'assemblage et la fourniture locale de la gamme de véhicules et de systèmes à zéro émission de Gaussin pour les terminaux portuaires, les aéroports, la logistique et les applications de transport de personnes.

Selon les termes du partenariat, Gaussin recevra un droit de licence de 10 millions d'euros.

Les deux parties vont créer une joint-venture sous juridiction australienne et baptisée Gaussin & Nexport. Elle sera détenue à 51% par Nexport et à 49% par Gaussin. L'accord constitue une étape majeure vers un avenir plus propre, plus sain et plus durable en Australie et en Nouvelle-Zélande grâce à la mise en oeuvre de véhicules et de systèmes " zéro-émission " fabriqués localement.

Nexport a prévu un site de production et d'assemblage à la pointe de la technologie dans la zone aéroportuaire de Bankstown. Cette initiative devrait permettre de créer plus de 80 nouveaux emplois en Nouvelle-Galles du Sud.

"La mission de Nexport est de produire les véhicules zéro-émissions les mieux conçus et les plus rentables, et de conduire l'Australie vers un avenir plus propre. La conclusion de cet accord avec Gaussin souligne l'engagement de Nexport en faveur de cette cause et de l'établissement de l'Australie en tant que fabricant leader dans un secteur en pleine croissance", commente Michel van Maanen, PDG de Nexport.