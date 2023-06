Gaussin : accélère sa stratégie nord-américaine

(Boursier.com) — Gaussin annonce la montée en puissance de sa stratégie nord-américaine à l'issue des Journées Portes Ouvertes de son site industriel situé à Saint-Vallier, en Saône-et-Loire.

Grâce à une extension récente qui a porté sa capacité totale à 2.400 véhicules par an, incluant les ATM (logistique), APM (portuaire) et MSV (sous-terrain), le site de Saint-Vallier est prêt à répondre aux exigences de production des plus de 300 tracteurs de parc électriques que Gaussin s'engage à livrer aux Etats-Unis d'ici la fin de 2023.

Dans cette perspective, le groupe déploie une 3e ligne d'assemblage en 2x8 afin d'accroître les cadences de production. Cette expansion démontre l'engagement de Gaussin à répondre à la demande croissante et à soutenir la mise en oeuvre de sa stratégie nord-américaine. Par ailleurs, le site de Saint-Vallier accueille également depuis peu la ligne de production des navettes ARMA et EVO, suite à la reprise des actifs de Navya par Gaussin-Macnica Mobility.

Gaussin vise un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars en 2025 aux Etats-Unis et une progression vers une production locale complète dans 3 ans, grâce à une forte croissance du marché et à des partenariats stratégiques.