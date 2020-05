Gaussin a recruté l'ex-Directeur Financier de Navya

Crédit photo © Gaussin

(Boursier.com) — La société Gaussin a annoncé la nomination de Frank Maccary en qualité de Directeur Général des Opérations et des Finances, à compter du 4 mai 2020. Frank Maccary prendra la direction et de la supervision de l'ensemble des missions relatives aux finances, aux ressources humaines, aux relations avec les investisseurs et avec toutes les parties-prenantes de Gaussin, dont les autorités publiques et financières, en France et à l'étranger. Il sera également en charge de la supervision des activités industrielles et commerciales de Gaussin et de ses filiales.

Frank Maccary, 47 ans, est diplômé de Supélec et titulaire d'une Maîtrise en Sciences de l'Université Heriott Watt d'Edinbourg, en Ecosse. Il débute sa carrière en 1999 en tant qu'auditeur chez KPMG puis rejoint la société de bourse ODDO l'année suivante comme analyste financier responsable du suivi du secteur des Equipementiers Télécoms. En 2002, il intègre Ixis Securities (aujourd'hui Natixis Securities) en charge de la coordination du secteur Télécoms, Médias et Technologies. En 2008, il devient responsable des relations investisseurs de Legrand, puis Vice-Président des relations investisseurs d'Alcatel-Lucent en 2010. En 2013, il est nommé Directeur Financier de l'activité réseaux fixes d'Alcatel-Lucent, puis Directeur Financier Alcatel Submarine Networks en 2015. En avril 2018, il devient Directeur Financier de Navya, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa prise de fonction chez Gaussin.

" La crise sanitaire que nous subissons depuis plusieurs semaines impacte à court terme nos industries mais les fondamentaux de Gaussin sont solides, notre stratégie de croissance est claire et l'arrivée de Frank renforce davantage notre capacité à enclencher de nouveaux succès ", a déclaré le PDG Christophe Gaussin.