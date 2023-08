Gaussin a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,6 ME au cours du premier semestre

(Boursier.com) — Groupe GAUSSIN publie ses revenus du 1er semestre 2023 et confirme ses perspectives de croissance. Le carnet de commandes est de 155 ME, en hausse de 20,2% au 30 juin 2023. L'objectif de chiffre d'affaires supérieur à 100 ME en 2023 est donc confirmé grâce à la facturation au second semestre d'en-cours importants en prévision des livraisons en Amérique du Nord et de la croissance de l'activité sousterrains.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,6 ME au cours du premier semestre 2023. Cette évolution provient essentiellement de la diminution de l'activité portuaire, et à moindre titre de l'activité de travaux souterrains. Il faut souligner également l'importance des encours en forte hausse, qui ne sont pas comptabilisés comme du chiffre d'affaires au premier semestre. Le total des produits de l'activité, incluant les revenus de licences, ressort donc à 13,6 ME au 30 juin 2023, contre 26,5 ME un an plus tôt, soit une baisse des revenus de 49% sur un an.

Le premier semestre 2023 doit être interprété comme une période de montée en cadence des lignes d'assemblage pour l'ensemble des véhicules GAUSSIN. C'est au cours de ce semestre que le Groupe s'est donné les moyens industriels et humains de réaliser ses objectifs de chiffre d'affaires pour l'année 2023 en préparant la mise en oeuvre d'une production de série de ses ATM, qui peut désormais être lancée à la suite de la validation du véhicule répondant aux spécifications américaines (cf. CP du 20 juillet 2023).

Le site de Saint-Vallier, pour lequel un bail a été signé entre le groupe GAUSSIN et la Société d'économie mixte pour la coopération industrielle en Bourgogne (SEMCIB) afin de permettre la location de plus de 28.000 m2 de bâtiments industriels, est un atout clé pour réaliser ces objectifs. Le premier semestre a également été marqué par l'arrivée de nouveaux actionnaires et partenaires stratégiques pour accompagner la croissance du Groupe. Le chiffre d'affaires du Groupe au 1er semestre doit également être lu à la lumière des encours importants.

Suite aux rentrées de commandes importantes, les stocks consolidés, qui s'établissaient à 26 ME au 31 décembre 2022, sont en hausse au 30 juin 2023, supérieurs à 35 ME (données non auditées).

Les efforts consentis par le Groupe lui permettent à présent d'entrevoir un second semestre 2023 qui s'annonce prometteur avec des revenus en hausse, portés notamment par la croissance de l'activité sous-terrain de METALLIANCE, et par le marché nord-américain, pour lequel GAUSSIN prévoit de livrer 355 ATM. Alors que la commande d'Amazon était annulable sans pénalité pendant une période déterminée avant la date de livraison prévue de chaque tracteur, la commande de 219 ATM n'est plus annulable depuis le 1er juillet 2023, et ce sera le cas de la totalité des 329 ATM au 2 septembre 2023.

Cette montée en puissance amène GAUSSIN à confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros pour l'exercice 2023.