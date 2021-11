Gaussin : 10 ME de pertes sur le semestre

(Boursier.com) — Le Groupe Gaussin a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 19,9 millions d'euros au cours du 1er semestre 2021 (3 ME au 30 juin 2020), soit une augmentation de +93% pro forma et +560% en réel, impacté notamment par l'acquisition en juillet 2020 de la société Metalliance.

L'Ebitda s'élève à -7,4 ME. La baisse de l'Ebitda entre le 1er semestre 2020 et 1er semestre 2021 s'élève à 1,7 ME. Au global, la perte au 30 juin 2021 est majoritairement liée à des coûts non récurrents de recherches et développements pour les nouveaux projets du Groupe (skateboard routier, véhicules hydrogènes, bras robotisé...), ainsi qu'à des honoraires de conseil destinés à soutenir et intensifier le développement de l'activité de vente de licences.

Le résultat d'exploitation s'élève à -9,6 ME. Le résultat net des sociétés intégrées avant impôts ressort à -9,9 ME (-7 ME au 30 juin 2020). Le résultat net s'établit à -10 ME (-7,6 ME au 30 juin 2020).

Situation financière

La trésorerie atteint 14,3 ME au 15 octobre 2021. Suite à une augmentation de capital réalisée en octobre 2021, le Groupe a encaissé 12,2 ME, dont 7 ME souscrit par la société HRS.

Le montant total des emprunts et dettes financières du Groupe s'élève à 25,6 ME au 30 juin 2021 (25,4 ME au 31 décembre 2020) et se compose de 14,5 ME d'emprunts, 7,2 ME d'avances BPI dont 5,4 ME remboursables en cas de succès commercial et 2,1 ME d'écritures de retraitement des matériels en location.

Le carnet de commandes du Groupe Gaussin, hors redevances sur les ventes futures (royalties) a progressé de 44% depuis le 31 décembre 2020 et s'établit à 98 ME au 30 septembre 2021.

Perspectives

L'objectif de Gaussin est de signer une quarantaine de licences dans les 30 mois à venir.

Gaussin a pris une longueur d'avance sur le marché très prometteur des véhicules à hydrogène avec la présentation à l'automne 2020 de l'APM-H2 dédié au marché portuaire et de l'ATM H2 dédiés à la logistique. Le groupe a reçu une première commande de Plug Power au cours de l'été 2021 pour 20 ATM-H2, qui seront déployés en Amérique du Nord. Les livraisons auprès de Plug Power commenceront à partir de novembre 2021.

Enfin, en avril 2021, Gaussin a fait son entrée sur le marché du poids lourd routier avec le premier "skate-board" au monde pour camions routiers classe 8 tracteur ou porteur de 18t à 44t, hydrogène ou tout électrique.

Une forte montée en puissance des véhicules à hydrogène est attendue en 2022.