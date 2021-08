Gaumont : une série sur Karl Lagerfeld pour Disney+

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Hélène Etzi, Présidente de The Walt Disney Company France, a annoncé la sortie prochaine sur Disney+ d'une série 'Kaiser Karl' basée sur la vie de Karl Lagerfeld. La série en six épisodes d'une cinquantaine de minutes sera tournée en France et produite par Gaumont. Elle est basée sur la biographie de Lagerfeld écrite par la journaliste Raphaëlle Bacqué, dont le producteur de 'Lupin', Gaumont, avait acquis les droits.