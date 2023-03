Gaumont : une perte de 12 ME en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Gaumont pour l'année 2022 s'élève à 217,9 millions d'euros (266,2 ME l'année précédente).

Le résultat consolidé de Gaumont est une perte de -12,3 ME en 2022 (+1 ME en 2021). La perte de l'exercice trouve principalement son origine dans l'annulation ou la non-reconduction de séries aux Etats-Unis et dans les difficultés liées à la fréquentation des salles de cinéma.

Structure financière

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s'élèvent au 31 décembre 2022 à 196,9 ME (212,2 ME au 31 décembre 2021). La diminution des capitaux propres est liée au résultat de l'exercice et aux différences de conversion des sociétés hors zone euro.

A fin 2022, la trésorerie nette s'élève à 23,7 ME (5,3 ME au 31 décembre 2021).

Les investissements dans les oeuvres cinématographiques s'élèvent à 26,5 ME (38,9 ME en 2021). Les investissements dans les oeuvres audiovisuelles sont de 38,7 ME (76,3 ME en 2021).

Perspectives

Dans un environnement incertain, la tonalité du marché audiovisuel dépendra de l'évolution des investissements des plateformes.

Depuis le 1er janvier 2023, la fréquentation des salles de cinéma est toujours en retrait de 18% par rapport à 2019 mais en hausse sensible de près de 40% par rapport à la même période de 2022.

Quatre films sont sortis en salles depuis le 1er janvier dont notamment 'Tirailleurs' et 'Un Homme Heureux' qui ont attiré plus d'un million et demi de spectateurs.

Gaumont sortira 6 films en salles et 10 séries d'ici la fin de l'année 2023.