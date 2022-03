Gaumont signe avec Paramount+

(Boursier.com) — Paramount + s'associe au Français Gaumont pour enrichir son portefeuille de productions originales de classe mondiale. Ainsi, Paramount+, le service mondial de streaming de Paramount Global, fait état ce jour d'un partenariat de long terme avec Gaumont, société de production mondialement reconnue avec des succès récents comme Lupin, Narcos, Barbarians et Stillwater, pour produire des séries "de classe mondiale". Cet accord permettra de diversifier l'offre de Paramount+ afin de toucher tous les publics et enrichir la proposition de contenus de Paramount+ dans le monde entier.

Gaumont produira ces contenus originaux en association avec le studio international de Paramount, VIS, dans le cadre d'une stratégie éditoriale ambitieuse de Paramount+ qui prévoit la mise en production de 50 nouveaux projets en 2022. VIS aura accès au vaste réseau de talents de Gaumont sur les principaux marchés de Paramount+, notamment en Amérique latine et en Europe.

Dans le cadre du partenariat, Paramount+ a annoncé son premier projet de série destinée à être lancée mondialement sur la plateforme, "Le Signal" (France), thriller d'horreur inspiré du roman à succès de Maxime Chattam et dirigé par le showrunner François Uzan (Lupin). Le développement de trois autres projets a également été annoncé, avec "Futuro Desierto" (Argentine), thriller dystopique dans un futur proche, "Anywhere" (Allemagne), comédie dramatique de la créatrice et scénariste

Jana Burbach, et "Impact" (France), thriller basé sur le roman à succès d'Olivier Norek qui explore la bataille d'un homme contre la situation écologique catastrophique de notre planète.

"Ce partenariat de long terme avec la prestigieuse société de production Gaumont est un nouvel exemple de notre engagement dans la production de contenus de grande qualité capables de voyager dans le monde entier", a déclaré Raffaele Annecchino, President & CEO de International Networks, Studios et Streaming de Paramount. "Notre stratégie ambitieuse, diversifiée et créative dans la production de contenus internationaux, combinée à notre politique d'investissements et notre aptitude reconnue à produire des blockbusters mondiaux et locaux capables de séduire tous nos publics, prépare Paramount+ à un véritable succès".

"Nous sommes ravis d'entamer une relation mondiale avec Paramount+ et de contribuer à son déploiement international avec quatre nouveaux programmes en Europe et en Amérique latine", a commenté Sidonie Dumas, Directrice Générale de Gaumont.

Ces productions originales complètent les 40 projets de Gaumont déjà en préparation ou en production dans ses six filiales internationales (Paris, Los Angeles, Londres, Berlin, Cologne et Rome), dont Narcos saison 6 (États-Unis), Barbarians saison 2 (Germany), Lupin saison 2 (France) pour Netflix ; Damage (Royaume-Uni) pour Netflix ; El Presidente (États-Unis) et Totem (France) pour Amazon, Kaiser Karl (France) pour Disney, et Stillwater (U.S.) pour Apple.

Les nouveaux projets s'ajoutent aux nombreuses productions originales de Paramount+ précédemment annoncées, notamment Sexy Beast, A Gentleman in Moscow, Chemistry of Death de Simon Beckett, Los Enviados (The Envoys), Cecilia, Bosé, Miss Fallaci, At Midnight, et plus encore, ainsi qu'à un line-up grandissant de séries très attendues, dont Fatal Attraction, Grease: Rise of the Pink Ladies, Rabbit Hole et The Offer, en plus des titres populaires de Paramount, tels que Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, MTV Unplugged et South Park. Paramount+ continue d'élargir sa présence mondiale avec des lancements prévus au Royaume-Uni, en Corée du Sud, en France, en Allemagne, Autriche, Suisse et en Italie en 2022.

En dehors des États-Unis, Paramount+ propose près de 3000 épisodes de contenu pour enfants, 1000 épisodes de TV réalité, plus de 500 films et 2500 heures de séries, drames et sitcoms Paramount+ Originals, CBS et SHOWTIME. Le service a élargi son offre de sports en direct en dehors des États-Unis et de l'Australie pour inclure l'Amérique centrale et le Mexique avec les droits exclusifs de la Premier League anglaise.