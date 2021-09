Gaumont : Roadsite Attractions et Samuel Goldwyn Films acquièrent les droits US d'Aline

(Boursier.com) — Roadsite Attractions et Samuel Goldwyn Films acquièrent les droits US d'Aline, fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion, annonce Gaumont. Présenté hors compétition lors du dernier Festival de Cannes 2021, 'Aline' de et avec Valérie Lemercier a ainsi été acquis pour une sortie en salles aux Etats-Unis, en 2022, par Roadside Attractions et Samuel Goldwyn Films. "La prouesse de Valérie en tant que superstar émergente de la chanson a fait sensation à Cannes cette année et nous pensons que le public américain sera tout aussi ravi de découvrir cet artiste unique en son genre dans les salles de cinéma au début 2022", ont déclaré Roadside Attractions et Samuel Goldwyn Films.

"Nous sommes très fiers de nous associés avec deux distributeurs américains indépendants emblématiques tels que Roadside Attractions et Samuel Goldwyn Films. Ces deux sociétés ont toutes les deux un impressionnant palmarès et de nombreuses récompenses à leurs actifs. Aline est entre de bonnes mains et nous sommes impatients de voir ce film sortir aux Etats-Unis", a déclaré Alexis Cassanet, Directeur de la Distribution Internationale chez Gaumont.

Le deal a été négocié par Howard Cohen chez Roadside Attractions, Peter Goldwyn chez Goldwyn Films et Alexis Cassanet chez Gaumont. La sortie du film en France est prévue le 10 novembre 2021.