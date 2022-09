Gaumont : retour à des "conditions normales d'exploitation"

(Boursier.com) — Gaumont a publié hier soir ses comptes du premier semestre 2022 clos fin juin. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2022 s'élève à 110 millions d'euros contre 68,9 millions d'euros au premier semestre 2021, soit une croissance de 60% en glissement annuel. Le résultat des activités de production et distribution avant frais de structure s'établit à 19,4 ME, en hausse de 19%. La perte nette est réduite à 4,1 ME contre 6,2 ME un an avant. Les investissements se situent à 28,7 ME contre 65,4 ME un an auparavant. Les capitaux propres en fin de période atteignent 206,4 ME, alors que l'endettement financier net représente 1,9 ME.

Si la guerre en Ukraine n'a pas d'incidence directe significative sur l'activité de Gaumont, elle crée "une incertitude géopolitique mondiale dont les seules conséquences économiques, au-delà d'une forte inflation, de taux d'intérêt en hausse et de taux de change volatiles sont difficilement prévisibles", explique le groupe... Parmi les films à l'affiche depuis le 1er juillet, Menteur de Olivier Baroux, avec Tarek Boudali et Artus, sorti le 13 juillet, a attiré à ce jour 890 000 spectateurs, La petite bande de Pierre Salvadori, avec Paul Belhoste, Colombe Schmidt, Matthys Clodion-Gines, Redwan Sellam, Aymé Medeville et Pio Marmaï, sorti le 20 juillet, a attiré à ce jour 114 000 spectateurs, et Rumba la vie de Franck Dubosc, avec Franck Dubosc et Louna Espinosa, sorti le 24 août, a attiré à ce jour 255 000 spectateurs. La sortie en salles de quatre autres films est prévue en 2022 : Belle et Sébastien : nouvelle génération de Pierre Coré, avec Michèle Laroque, Caroline Anglade, Alice David ; Couleurs de l'incendie de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Clovis Cornillac ; Fumer fait tousser de Quentin Dupieux avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zadi et Oulaya Amamra ; Le Petit piaf de Gérard Jugnot avec Marc Lavoine, Gérard Jugnot et Soan Arhimann.

Les programmes audiovisuels suivants devraient être livrés avant le 31 décembre 2022 : Barbarians - Saison 2 : Netflix - en postproduction, What counts ? : ZDF - en postproduction, Parole Aider : The big lot : ARD - en postproduction, Nothing that happens to us : ARD - en postproduction et The Wasp - Saison 2 - Partie 1 : Sky - en postproduction pour l'Allemagne ; Africa Raft : France Télévisions - en postproduction, Au Royaume du Maréchal : Histoires - livré et L'Art du Crime - Saison 6 : France Télévisions - en postproduction et Overdose : Amazon - en postproduction pour la France ; Damage : Netflix - en postproduction et Locked in : Netflix - en préparation, pour le Royaume-Uni.

Gaumont n'a pas connaissance d'autres risques et incertitudes pour l'exercice en cours mais reste "très vigilant quant aux évolutions tant géopolitiques qu'économiques et à leurs répercussions sur ses activités".