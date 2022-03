Gaumont renoue avec les bénéfices en 2021

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Gaumont pour l'année 2021 s'élève à 266,2 millions d'euros (154 ME l'année précédente).

Malgré la poursuite de la pandémie qui, comme l'année précédente, a affecté les tournages et les sorties de films, Gaumont réalise en 2021 un résultat positif. Son résultat consolidé est un bénéfice de 1 ME en 2021 (-16,8 ME en 2020).

Les capitaux propres consolidés part du groupe s'élèvent au 31 décembre 2021 à 212,3 ME (213,3 ME au 31 décembre 2020). La trésorerie nette s'élève à 5,3 ME au 31 décembre 2021 (9,4 ME au 31 décembre 2020). Il comprend principalement 92 ME de trésorerie positive, 15,1 ME d'emprunt obligataire de Gaumont SA, 41,8 ME de crédits auto-liquidatifs assis sur les recettes de préfinancement et d'exploitation des séries américaines et allemandes et 25 ME de Prêt garanti par l'Etat conclu fin mai 2021.

Gaumont a conclu en 2021, auprès de ses partenaires bancaires historiques, un contrat de prêt à échéance de 5 ans comprenant une ligne de crédit renouvelable d'un montant de 62,5 ME et un prêt de refinancement d'un montant de 37,5 ME. Aucun tirage n'a été effectué sur la ligne de crédit renouvelable et le prêt de refinancement en 2021.

Perspectives

Des mesures d'organisation du travail et des tournages adaptées à la crise sanitaire sont appliquées depuis 2020 et Gaumont entend poursuivre ses activités de production d'oeuvres nouvelles et d'exploitation du catalogue en 2022, en s'adaptant aux éventuelles évolutions de la situation.

Gaumont n'a pas connaissance pour l'exercice 2022 d'autre incertitude que celle liée au niveau de fréquentation des salles de cinéma.

La cérémonie des César a récompensé le 28 février 2022 deux films produits et distribués par Gaumont : 'Illusions perdues', 7 César dont celui du meilleur film ; et 'Aline !', César de la meilleure actrice pour Valérie Lemercier.