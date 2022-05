Gaumont lance la plateforme de streaming Gaumont Classique

(Boursier.com) — Gaumont poursuit sa politique d'accès aux oeuvres pour tous les publics en lançant Gaumont Classique, une plateforme de vidéo à la demande par abonnement. Avec plus de 200 titres à visionner en illimité dès l'ouverture, Gaumont Classique propose de redécouvrir une sélection de films du cinéma français incontournables en noir et blanc, au tarif de 5 euros par mois, sans engagement, ou via une offre annuelle de 50 euros. Enrichie de près de 70 heures de suppléments vidéo (documentaires, entretiens...) dès son lancement, Gaumont Classique accueillera chaque mois des oeuvres supplémentaires sélectionnées par l'équipe éditoriale. Gaumont Classique est accessible sur internet et via les applications sur smartphones et tablettes.