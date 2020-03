Gaumont : importante perte en 2019

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 212,1 millions en 2019 pour Gaumont (196,2 ME l'année précédente). Il croît de +8,1%.

Le résultat net de l'exercice accuse une perte de -38,5 ME (-8,8 en 2018). Celle-ci est due à un brutal durcissement des conditions de vente de catalogue de séries aux Etats-Unis à hauteur de 15 ME et en France des séries d'animation à hauteur de 4 ME et des performances des films à hauteur de 7 ME.

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s'élèvent au 31 décembre 2019 à 230,2 ME (272,1 ME au 31 décembre 2018). La diminution des capitaux propres est essentiellement liée au résultat de l'exercice. L'endettement net s'élève à 30,4 ME au 31 décembre contre une trésorerie nette de 20,1 ME au 31 décembre 2018. Il comprend principalement 85,8 ME de trésorerie positive, 60 ME d'emprunt obligataire de Gaumont SA et 43,6 ME de crédits auto-liquidatifs, assis sur les recettes de préfinancement et d'exploitation des séries américaines et allemandes.

Perspectives

En l'état actuel, il est impossible de prévoir l'impact du Coronavirus sur l'activité de Gaumont. A ce jour, le tournage des films et des séries se poursuit normalement.

Le résultat des films en France est fondé d'abord sur leur capacité à attirer des spectateurs dans les salles. La Fédération des Cinémas Français se battra pour éviter toute fermeture généralisée afin de sauvegarder le lien social que représentent les cinémas , assure Gaumont.

L'estimation précise d'une éventuelle érosion de spectateurs est impossible.

Les tournages de tous les films dont la sortie est prévue en 2020 sont terminés. Le prochain tournage, prévu pour mi-mai, concerne un film de l'exercice 2021. Treize films sont sortis ou sortiront en salles en 2020. Concernant les séries, des mesures de relocalisation en France d'un tournage initialement prévu en Israël ont été prises pour un projet à livrer en 2021. Les tournages des séries dont la livraison est prévue en 2020 et 2021 débuteront au mois d'avril. Si les tournages devaient être suspendus, cela aurait potentiellement un impact sur les dates de livraison.