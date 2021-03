Gaumont est en perte nette de -16,8 ME en 2020

(Boursier.com) — L 'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19 en France et dans l'ensemble des pays où intervient le groupe Gaumont. Ses principaux effets sur l'exploitation ont été la fermeture au public des salles de cinéma pour une durée variable d'un pays à l'autre d'une part, et d'autre part, la suspension des tournages au premier semestre avant leur reprise avec des normes sanitaires renforcées. Le chiffre d'affaires consolidé de Gaumont pour l'année 2020 s'élève à 154 millions d'euros (212,1 ME l'année précédente).

Le résultat net part du Groupe de Gaumont est une perte de -16,8 ME en 2020 (-38,5 ME en 2019).

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s'élèvent au 31 décembre 2020 à 213,3 (230,2 au 31 décembre 2019). La diminution des capitaux propres est essentiellement liée au résultat de l'exercice. En mars 2020, Pathé a procédé au paiement de la dernière échéance de 63,3 ME en règlement du prix d'acquisition des parts dans Les Cinémas Pathé Gaumont.

L'endettement net s'élève à 9,4 ME au 31 décembre 2020 (30,4 ME au 31 décembre 2019). Il comprend principalement 14,4 ME de trésorerie positive, 60 ME d'emprunt obligataire de Gaumont SA et 56,2 ME de crédits auto-liquidatifs, assis sur les recettes de préfinancement et d'exploitation des séries américaines et allemandes.

Perspectives

Gaumont a mis en place en 2020 les mesures d'organisation adaptées à la crise sanitaire, et entend poursuivre ses activités de production d'oeuvres nouvelles et d'exploitation du catalogue en 2021, tout en s'adaptant aux éventuelles évolutions de la situation.

La principale incertitude est liée au manque de visibilité concernant la réouverture des salles de cinéma en France et dans le monde, ce qui pénalisera l'activité du groupe en 2021.