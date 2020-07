Gaumont consolide son activité aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Gaumont annonce regrouper l'ensemble de ses activités américaines sous une seule entité qui sera désormais dirigée par Nicolas Atlan, jusqu'à présent Président de la division Animation and Family. Nicolas Atlan reportera directement à Christophe Riandee, Directeur Général Adjoint de Gaumont. Gene Stein quittera prochainement la société afin de se consacrer à d'autres projets professionnels.

"Gaumont, pionnier du modèle "straight to series" pour la télévision dès 2012, s'adapte à un marché très concurrentiel" commente Christophe Riandee. "Nicolas a su développer en quelques années d'importants partenariats stratégiques avec les principales plateformes (Netflix, Amazon studio, Apple TV) et a pu mettre en production des projets de grande envergure comme High in the Clouds, le long métrage d'animation développé avec Paul McCartney pour Netflix, Do, Re & Mi, la série musicale avec Kristen Bell pour Amazon Prime Video, et Stillwater, basée sur les contes de Jon J. Muth, pour Apple TV+.

"Je tiens également à remercier Gene Stein pour sa contribution et ses efforts dans le développement de projets ambitieux avec des auteurs et des réalisateurs prestigieux. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouveaux projets".

Nicolas Atlan poursuit : "Au cours des 4 dernières années, j'ai eu l'immense plaisir de diriger un grand nombre de personnes talentueuses qui se sont attachées à créer des programmes Jeunesse. Je suis ravi de pouvoir diriger l'équipe américaine et de développer la création d'un large éventail de séries et de films adaptés à nos partenaires, et ainsi de contribuer au succès mondial de Gaumont".

Dans le cadre de cette réorganisation, Terry Kalagian est promue au poste de EVP, Creative Content et continuera de reporter à Nicolas Atlan. Elle supervisera l'ensemble du processus créatif avec Alexandra Hunter et Kimberly Dennison, toutes deux promues au poste de SVP, Creative Executive, Johanna Byer et Christian Gabela SVP Creative Executive, Alexandra Smith, Sean Wolfson et Michelle Sullivan, tous trois VP, Creative Executive, ainsi que Alex Sotto au poste de Creative Director.