Gaumont : au menu de l'Assemblée Générale

(Boursier.com) — Les actionnaires de Gaumont sont avisés qu'une Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire se tiendra le jeudi 11 mai à 11 h, à l'Hôtel Peninsula, à Paris à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant...

A) A titre ordinaire

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs

- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

- Conventions et engagements visés au Code de commerce

- Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux

- Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au Code de commerce

- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice au Président du Conseil d'administration

- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre du même exercice à la Directrice Générale

- Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue du rachat par la société de ses propres actions

- Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Sidonie Dumas

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Antoine Gallimard

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Michel Seydoux

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Nicolas Seydoux

- Renouvellement du mandat d'administratrice de Mme Pénélope Seydoux

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Marc Tessier

- Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Jean Todt

- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire

- Nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire

B) A titre extraordinaire

- Autorisation à donner au Conseil d'administration pour une durée de 18 mois à l'effet de réduire le capital social de la société par voie d'annulation des actions détenues par la société dans le cadre de l'autorisation d'achat d'actions

- Délégation de compétence à donner au Conseil d'administration pour une durée de 26 mois à l'effet d'émettre des actions ordinaires et/ou d'autres valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital de la société à émettre pour un montant maximum de 15 ME, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

- Modification de l'article 9 des statuts en ce qui concerne la limite d'âge des membres du Conseil d'administration

- Pouvoirs en vue des formalités.