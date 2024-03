Gaumont atténue ses pertes en 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Gaumont sur l'année 2023 s'élève à 172,2 ME (217,9 ME l'année précédente).

Le résultat net consolidé attribuable à Gaumont est une perte de -3,7 ME en 2023 (-12,3 ME en 2022). Les coûts de structure, y compris les coûts de financement des besoins généraux, s'élèvent à 50,9 ME en 2023 (52,7 ME en 2022).

Structure financière

Les capitaux propres consolidés part du Groupe s'élèvent à 193,6 ME au 31 décembre 2023 (196,9 ME au 31 décembre 2022). La trésorerie nette s'élève à 40,5 ME au 31 décembre 2023 (23,7 ME au 31 décembre 2022).

Aucun tirage n'a été effectué sur la ligne de crédit renouvelable et son tirage disponible s'élève à 62,5 ME au 31 décembre 2023.

Cotation...

Perspectives

Le calendrier de sortie des films français en 2024 pourrait être influencé par les conséquences des grèves des auteurs et comédiens aux Etats-Unis en 2023 qui conduit à une raréfaction temporaire des films américains et par les Jeux Olympiques de Paris. Ces derniers auront en outre pour conséquence la suspension des tournages en région parisienne pendant plusieurs semaines en 2024.

La tonalité du marché audiovisuel dépendra de l'évolution des investissements des plateformes dans un contexte de marché incertain et hautement concurrentiel.

Deux films sont sortis en salles depuis le 1er janvier : Chien et Chat et Black Tea. Ils ont attiré 930.000 spectateurs à la date d'arrêté des comptes. Gaumont sortira 8 autres films en salles, et livrera 2 unitaires produits pour le compte de plateformes ainsi qu'au moins 9 séries.