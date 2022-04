Gaumont : Assemblée Générale Mixte à suivre

(Boursier.com) — L 'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Gaumont aura lieu le jeudi 5 mai 2022 à 11 heures à l'Hôtel Peninsula, 5 avenue des Portugais 75116 Paris. L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions relatifs à cette Assemblée Générale a été publié le 30 mars 2022 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 38.

L'avis de convocation relatif à cette Assemblée Générale est publié le 13 avril 2022 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 44 et sur le support habilité aux annonces légales Actu-juridique.fr sous le no 600188 (Hauts-de-Seine).