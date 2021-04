Gaumont : AG à huis clos

(Boursier.com) — Mesdames et Messieurs les actionnaires de Gaumont sont avisés qu'une Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire se tiendra le jeudi 6 mai 2021 à 11 heures à huis clos, aux Salons Hoche, 9, avenue Hoche à Paris.

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre sa propagation issues notamment de l'ordonnance no 2020-321 du 25 mars 2020 prorogée et modifiée par les ordonnances no 2020-460 du 22 avril 2020 et no 2020-1497 du 2 décembre 2020 et de son décret d'application no 2020-418 du 10 avril 2020 prorogé et modifié par les décrets no 2020-1614 du 18 décembre 2020 et no 2021-255 du 9 mars 2021, sur décision du Conseil d'administration du 11 mars 2021, l'Assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 6 mai 2021 se tiendra donc à huis clos, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Les modalités d'organisation et de participation des actionnaires à l'Assemblée générale sont aménagées...

Aucune carte d'admission ne sera délivrée. Les actionnaires pourront exclusivement voter par correspondance, donner pouvoir au Président de l'Assemblée ou donner procuration à un tiers (pour voter par correspondance). Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera notamment disponible sur le site internet de la société www.gaumont.fr, rubrique Finances. Il pourra être adressé par voie électronique à l'adresse mandat.ag@gaumont.com.