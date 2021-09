Gascogne : un bon 1er semestre

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration du groupe landais Gascogne s'est réuni le 27 septembre sous la Présidence de Dominique Coutière pour arrêter les comptes du 1er semestre 2021. Ces comptes ont fait l'objet d'un examen limité des commissaires aux comptes.

Le 1er semestre 2021 a été marqué par un retour progressif à une activité commerciale dynamique sur la plupart des marchés de Gascogne. L'activité s'est nettement améliorée à partir du mois de mars, après 2 premiers mois plutôt atones. La reprise économique s'est également traduite par une forte montée des prix sur la plupart des matières premières et un allongement des délais d'approvisionnement, une hausse des coûts de transport et des coûts d'énergie (électricité) qui pèsent sur la rentabilité.

Ainsi, le chiffre d'affaires progresse de +8,9% à 199 ME sur ce semestre. Le groupe, globalement peu impacté commercialement par la crise sanitaire, a déjà retrouvé un niveau d'activité comparable à celui d'avant la crise.

Dans ce contexte, l'Ebitda du 1er semestre s'est inscrit en retrait de -8,5% à 12,9 ME, pénalisé par l'arrêt réglementaire de la papeterie pendant 3 semaines au mois de février.

Le résultat opérationnel courant diminue de 0,8 ME, en lien avec la baisse de l'Ebitda. Le résultat opérationnel s'établit à 7,3 ME (2,6 ME au 1er semestre 2020).

Au 1er semestre 2020, une provision avait été comptabilisée en charges non courantes au titre du Plan de Sauvegarde de l'Emploi du site de Castets. Un produit d'indemnisation d'assurance de la destruction par un incendie d'une chaudière à Saint Symphorien, qui avait eu lieu en mai 2020, a été comptabilisé.

Le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à 5,5 ME (0,4 ME au 1er semestre 2020).

La variation de trésorerie est négative à -10,5 ME. La trésorerie disponible au 30 juin s'élève à 27,8 ME. L'endettement net progresse légèrement sur le semestre.

Perspectives du 2e semestre

L'activité commerciale devrait rester soutenue sur le second semestre, et les prix des principales matières premières devraient atteindre des niveaux très élevés simultanément.

Le groupe travaille activement sur un projet d'implémentation d'une nouvelle machine à papier pour la papeterie de Mimizan et sur son financement. Cette nouvelle machine devrait permettre d'accompagner les évolutions des marchés de l'emballage et pérenniser la papeterie.