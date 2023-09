Gascogne : tassement des comptes semestriels

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires de Gascogne diminue de -3,7%, à 228,4 ME (237,1 ME un an plus tôt). Ce 1er semestre 2023 est marqué par un ralentissement de la dynamique commerciale après deux dernières années particulièrement dynamiques en sortie de crise sanitaire. Dans un contexte économique globalement plus morose, la demande s'est tassée de manière plus ou moins marquée selon les marchés, les Activités Bois et Papier étant les plus impactées. Cette baisse des volumes a été compensée en grande partie par des niveaux de prix de vente encore hauts, en lien avec des prix de matières premières et d'énergie qui n'ont baissé que marginalement, permettant de limiter le recul du chiffre d'affaires à 3,7%.

L'Ebitda reste nettement positif à 22,9 ME, mais est toutefois en retrait de -23% par rapport au 1er semestre 2022 (29,8 ME), impacté par une moindre contribution des activités Bois et Papier alors que l'Ebitda des activités Sacs et Flexible est en légère progression. L'Ebitda du 1er semestre 2023 reste cependant près de 2 fois supérieur à l'Ebitda généré lors du 1er semestre des 3 exercices précédents

Le résultat opérationnel courant diminue de 7,7 ME à 12,7 ME. Le résultat opérationnel s'établit à 12,6 ME (20,5 ME au 1er semestre 2022).

Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à 8,7 ME (17,8 ME au 1er semestre 2022).

La variation de trésorerie est négative à -11,8 ME. La trésorerie disponible au 30 juin 2023 est de 21,6 ME. L'endettement net augmente de 24,6 ME sur le semestre, à 130,3 ME (67% des capitaux propres).

Perspectives

Le groupe Gascogne poursuit ses efforts de R&D et de développement de nouveaux produits avec une meilleure disponibilité de ses outils de production pour engager les essais industriels. La sollicitation des marchés et de ses clients sur des alternatives aux matériaux pétro-sourcés reste sur une très forte attente.

Sur le plan opérationnel, Gascogne réalise les adaptations nécessaires à la baisse d'activité, tout en dynamisant son travail de prospection commerciale dans chacune de ses activités.