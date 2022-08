Gascogne se refinance pour accélérer ses investissements

(Boursier.com) — Gascogne annonce la signature d'un contrat de crédit syndiqué de 126,8 millions d'euros avec un pool bancaire, et d'un contrat de crédit de 50 ME avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) destinés au financement de son programme d'investissement industriel pour les années 2022-2026, incluant principalement un investissement dans une nouvelle Machine à Papier pour le site de Mimizan.

Afin de pérenniser son redressement, Gascogne intensifie son effort d'investissement avec plus de 300 ME planifiés sur les 5 prochaines années dédiés d'une part à l'acquisition d'une machine à papier neuve, bénéficiant des dernières technologies pour un montant total de 220 ME (incluant le bâtiment et l'environnement technique) et d'autre part à la poursuite du renforcement de l'outil industriel existant dans les 4 activités (Bois,Papier,Sacs et Flexible) pour plus de 80 ME.

Après plus de deux ans d'études et de discussions approfondies avec plusieurs acteurs du marché, le Groupe vient d'entrer en négociation exclusive avec un constructeur européen de machine à papier avec pour objectif de finaliser le contrat d'acquisition avant la fin de l'année 2022. Cette machine à papier remplacera 3 des 4 machines à papier existantes. Elle permettra d'optimiser les quantités de papier produites en utilisant à plein les capacités de production de pâte du site, d'offrir les meilleures qualités de papier kraft écru, de mieux répondre à la demande des marchés de l'emballage, d'améliorer l'efficience énergétique et la performance environnementale du site et enfin réduire les coûts de production. Cela permettra, à terme, une amélioration de la performance et une augmentation significative de l'EBitda de Gascogne.

Afin de financer cet ambitieux programme d'investissement, le Groupe a monté un plan de financement auprès de plusieurs acteurs, incluant notamment des crédits d'investissement pour 175 ME et une augmentation de capital à venir d'au moins 10 ME.

Le solde sera financé par l'auto-financement.

Crédit syndiqué

Ce crédit syndiqué est d'un montant de 126,8 ME souscrit par un groupe de 8 banques de premier plan. Il comporte 3 tranches :

- Un prêt de refinancement de 31,8 ME aux fins de refinancer l'endettement bancaire existant, remboursable sur 7 ans

- Un crédit d'investissement de 85 ME destiné à financer les investissements 2022-2026, remboursable sur 10 ans, dont une franchise de 3 ans

- Un crédit renouvelable de 10 ME pour financer les besoins généraux d'exploitation

Le crédit avec la BEI

Ce crédit conclu avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) est d'un montant de 50 ME. Il est dédié au financement du projet d'acquisition de la machine à papier. Il est remboursable sur 10 ans dont 3 ans de franchise.

Autres financements

En complément, de ces deux crédits, d'autres financements sont en cours de mise en place : des crédits pour un montant total de 20 ME auprès de BPIFrance Financement sur des durées de remboursement comprises entre 7 et 10 ans et une avance remboursable de la Région Nouvelle-Aquitaine d'un montant de 20 MEUR sur une durée de 10 ans.

Enfin, afin d'accompagner ce plan, le Groupe proposera lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle 2023 qui approuvera les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2022, un projet de résolution dédié à une décision d'augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant minimum de 10 ME, à réaliser avant la fin de l'année 2023.