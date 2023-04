Gascogne : nouvelle configuration d'Attis 2 pour aborder le nouveau plan d'investissement

(Boursier.com) — Créé en 1925 au coeur de la forêt des Landes, Gascogne est un groupe industriel intégré dans l'ensemble de la chaîne Bois-Papier-Emballage. Premier opérateur multi-spécialiste de la valorisation du bois en France, le groupe landais est aussi le 1er producteur mondial de papier kraft naturel frictionné, le 3e producteur européen de sacs industriels et grand public, et parmi les principaux fabricants européens de complexes multicouches d'emballage et de protection, notamment dans le secteur alimentaire. Il a réalisé 460 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et emploie 1.700 personnes.

Repris en 2014 par la holding Attis 2, constituée autour de Biolandes Technologies et de son fondateur Dominique Coutière, avec l'appui d'IDIA Capital Investissement, de Bpifrance et de DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques), Gascogne a annoncé le 22 mars 2023, l'évolution de l'actionnariat d'Attis 2, laquelle détient 70,60% du capital et 77,52% des droits de vote de Gascogne.

Cette évolution de l'actionnariat d'Attis 2 s'est réalisée avec le soutien de Biolandes Technologies, d'IDIA Capital Investissement et l'arrivée d'un nouvel investisseur, Crédit Mutuel Equity. Elle s'inscrit dans un plan d'investissement industriel stratégique de 330 millions d'euros, Gascogne prévoyant le remplacement du parc machines par une nouvelle machine à papier kraft pour un coût de 220 ME, pour aborder les futurs enjeux économiques et environnementaux.

Ainsi, à la suite de la décision de non-lieu au dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique visant les actions de Gascogne prise par l'AMF, DRT et Bpifrance ont cédé le 15 mars 2023 l'intégralité de leur participation respective au sein d'Attis 2, au profit de Biolandes Technologies, d'IDIA Capital Investissement, et de Crédit Mutuel Equity, nouvel actionnaire d'Attis 2.

La recomposition actionnariale n'a aucun impact sur la participation directe d'Attis 2 dans Gascogne, qui reste inchangée et ne remet pas en cause la cotation du titre Gascogne sur le marché Euronext Growth Paris. "Cette opération qui intervient à une phase cruciale pour le développement du groupe Gascogne, a permis de doter Attis 2 d'un actionnariat prêt à soutenir les futurs investissements du groupe. Elle s'inscrit dans la dynamique des projets d'avenir et de croissance au niveau international, tout en préservant l'emploi et l'actif industriel dans la région des Landes. L'entrée de Crédit Mutuel Equity aux côtés d'IDIA Capital Investissement, est un gage de stabilité des activités sur le long terme", explique le président du groupe, Dominique Coutière, qui a souhaité s'entourer de partenaires financiers partageant la même vision. "Le nouveau plan d'investissement dont la clé de voûte est l'acquisition d'une nouvelle machine à papier a pour objectif de fiabiliser la production, renforcer la compétitivité et réduire les coûts opérationnels, notamment par la meilleure gestion des flux (consommation d'eau et de l'énergie ...)".

Antoine Arlet, Directeur chez Crédit Mutuel Equity, ajoute : "L'acquisition d'une machine à papier nouvelle génération confortera la position du groupe industriel en tant que leader mondial sur les segments du papier kraft naturel pour les marchés de l'emballage et de l'industrie. En outre, cet investissement à plus faible consommation d'eau et d'énergie, fera de Gascogne une référence dans son industrie en matière de réduction de son empreinte carbone. Nous sommes heureux d'accompagner Dominique Coutière et ses équipes dans cette nouvelle phase de développement, qui permettra à la fois de pérenniser l'emploi sur le territoire landais, de sécuriser un investissement structurant dans cette filière, tout en respectant la nécessaire trajectoire de décarbonation de l'activité".